The Voice : qui sont les 8 talents demi-finalistes après les performances ?

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Hier soir, les téléspectateurs de The Voice ont assisté à une nouvelle étape décisive de la compétition avec l’épreuve des « performances ». À l’issue de cette soirée riche en émotions et en prestations de haut niveau, les coachs ont fait leurs choix : les noms des huit demi-finalistes sont désormais connus !











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Dans l’équipe de Florent Pagny, ce sont Sam et Lady O qui décrochent leur place pour la demi-finale. Sam, connu pour être le frère du chanteur Ycare, a une nouvelle fois convaincu grâce à son univers sensible et sa voix singulière. Lady O poursuit également l’aventure après une prestation remarquée.

Du côté de Amel Bent, CJM’S et Gros Monsieur ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Les deux talents ont su séduire leur coach et le public grâce à des performances particulièrement solides et maîtrisées.

Dans l’équipe de Lara Fabian, Hugo et Lohi continuent l’aventure. Les deux artistes ont confirmé leur potentiel lors de cette étape cruciale, validant ainsi leur ticket pour les demi-finales.



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Enfin, chez Tayc, Tessa B. et Mickaëlle Leslie complètent le carré des demi-finalistes. Deux profils très différents qui ont chacun marqué la soirée à leur manière.

La compétition entre désormais dans sa dernière ligne droite. Les demi-finales promettent déjà un très haut niveau, alors que les talents encore en lice tenteront de décrocher une place pour la grande finale de cette saison de The Voice.

Rendez-vous samedi prochain, le 23 mai, pour découvrir la demi-finale de The Voice !