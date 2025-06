C à vous du 10 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, est l’invité exceptionnel

🔵 Situation humanitaire à Gaza, arrestation du “Madleen”, reconnaissance de la Palestine … Ofer Bronchtein, président et cofondateur du Forum international pour la paix, est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rodolphe Regnauld, chef de l’Auberge du Pont, à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sting pour le spectacle “The Last Ship” à partir du 18 février 2026 à la Seine Musicale. Ouverture de la billetterie le 11 juin; et Clovis Cornillac et Aure Atika pour le film “Vacances Forcées” en salle le 11 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 10 juin 2025 à 19h sur France 5.