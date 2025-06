Ici Tout Commence spoiler : Emi abattue, le joli geste de Lionel (vidéo épisode du 13 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que retour de Romain Valdine va profondément affecter Emi Saneka dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme hésite à retourner en cuisine au Double A, elle ne s’en sent pas encore capable…











Mais Emi peut compter sur le soutien de ses amis et de Lionel. Il l’écoute et fait tout ce qu’il faut pour lui remonter le moral. Il a même écrit une lettre, qu’il remet à Emi et lui demandant de la lire plus tard ! Emi est très touchée et retrouve le sourire grâce à Lionel.

La jeune femme va-t-elle enfin réussir à tourner la page Valdine ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1196 du 12 juin 2025, Lionel soutient Emi

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.