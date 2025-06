C à vous du 25 juin 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 25 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 “Plus d’un millier” de français rapatriés d’Israël et d’Iran, droits de douane, sommet de l’Otan… Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, est l’invité de C à vous

🔵 Bactérie E. Coli : entre choc et peur, comment déterminer l’origine de l’intoxication ? On en parle avec Bruno Mégarbane, chef du service réanimation et toxicologie à l’hôpital Lariboisière à Paris



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous :

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : David Gallienne, chef du restaurant “Le jardin des plumes” à Giverny (Eure)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Julien Courbet et Olivier Dauver pour l’émission “J’en connais un rayon” diffusée ce jeudi à 21h10 sur M6; et Raphaël Quenard & Hugo David, pour leur film “I love Peru” en salle le 9 juillet

