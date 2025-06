La meilleure boulangerie de France du 25 juin : la finale nationale se poursuit, qui va se qualifier ce soir ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 25 juin 2025 – La semaine de finale nationale se poursuit ce soir pour Michel Sarran, Noëmie Honiat et Bruno Cormerais dans la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui ? Quels boulangers se qualifieront pour la suite de cette finale ?





La meilleure boulangerie de France du 24 juin 2025 : récap de la semaine et programme du jour

🔵 Lundi, les 24 binômes finalistes s’affrontaient sur le thème d’une tarte sucrée ou salée. Le jury avait procédé à un tirage sort pour organiser 12 duels. Et à l’issue de chaque duel, une seule boulangerie se qualifiait pour la suite.

Se sont qualifiés :

– Maxime et Mamadou (Nord-pas-de-Calais)

– François et Timothée (de l’Isère à l’Ardèche)

– Laura et Yann (Centre Val de Loire)

– Mathis et Louis (Paris Petite Couronne)

– Marie et Clément (Haute-Normandie)

– Geoffroy et Dylan (Région lyonnaise aux Alpes)

– Lorenzo et Marie (Alsace et Lorraine)

– Guillaume et Benoit (Picardie)

– Bryan et Benoit (Ile de France, Grande Couronne)

– Guillaume et Daniel (Côte d’Azur)

– Arthur et Damien (Poitou Charentes)

– Pierre et Florent (Provence)

🔵 Mardi, 4 artisans devait relever le défi de Noémie Honiat : réaliser une création originale pour le petit déjeuner en intégrant une confiture maison. Sur tirage au sort, c’est les régions Nord-pas-de-Calais, la Provence, Centre Val de Loire, et Région lyonnaise aux Alpes qui s’affrontaient. Et c’est finalement Geoffroy et Dylan (Région lyonnaise aux Alpes) qui se sont qualifiés pour la grande finale de vendredi !



🔵 Mercredi, 4 autres artisans vont relever le défi de Michel Sarran : l’Alsace Lorraine, la Côte d’Azur, la Picardie et l’Ile de France petite courrone. Quelle équipe se qualifiera pour la grande finale de vendredi et pourra prétendre au titre de Meilleure Boulangerie de France ?

La meilleure boulangerie de France, rappel de la présentation de la finale nationale

Après 24 semaines de découvertes et près de 240 boulangeries visitées à travers la France, l’heure est à la grande finale : 24 établissements finalistes vont s’affronter lors d’une semaine placée sous le signe de la diversité régionale et du savoir-faire artisanal. Chaque candidat y défendra l’identité de son terroir à travers des créations originales. Qui succédera à Lucien et Sylvain Gautier, vainqueurs de la saison 11 pour la région « pays basco-landais », et décrochera le titre de Meilleur Boulanger de France ?