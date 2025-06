Ça commence aujourd’hui du 19 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 juin 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Infidélité : une découverte choc ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 19 juin 2025 à 13h55 « Infidélité : une découverte choc ! » (inédit)

Marie-Odile a connu 37 années de mariage heureux, jusqu’au jour où une découverte bouleversa sa vie. En 2017, en consultant en détail la facture de téléphone portable de son mari, elle remarqua de longs appels répétés à une amie qu’ils avaient en commun, vivant près de leur maison de campagne. Pour dissiper ses doutes, elle décida un soir d’aller le prendre sur le fait…

Et à 15h05 : « Ce séjour qui ne s’est pas du tout passé comme prévu ! » (rediffusion)

Nos invités ont vécu des vacances pour le moins mouvementées, enchaînant les galères les unes après les autres ! Audrey et Loïc n’oublieront jamais leur voyage de noces à Tenerife : en road trip à moto, Audrey a chuté violemment et s’est arraché le petit doigt. De son côté, Anna, partie seule en road trip au Vietnam et au Cambodge, a vu son aventure tourner au cauchemar après un incendie dans son auberge de jeunesse : sans papiers ni argent, elle s’est retrouvée complètement démunie. Quant à Beverley, sa croisière en famille sur l’île de Saint-Martin a viré à l’isolement total lorsqu’elle a été testée positive au Covid le troisième jour, contrainte de passer le reste du séjour confinée dans une cabine.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce jeudi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.