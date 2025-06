Demain Nous Appartient spoiler : Jordan gêné face à Judith qui... (vidéo épisode du 2 juillet)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Moment gênant en vue dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Jordan est embauché par Charles à la Paillote. Et surprise : Judith est là aussi en tant qu’extra !











Et quand Charles s’éclipse pour répondre à un appel, Judith en profite pour tacler Jordan sur sa publicité pour des slips, Jordan est très gêné… Les deux ex ont-ils vraiment tourné la page ? Comment réagira Violette en sachant que Jordan bosse avec son ex à la Paillote ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1978 du 2 juillet 2025 : moment gênant pour Jordan et Judith

