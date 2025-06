Demain Nous Appartient spoiler : Marine débute une relation avec... (vidéo épisode du 10 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Marine va-t-elle enfin tourner la page de son histoire avec Fred dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, alors que Soraya a gaffé en lui révélant que Fred et Victoire se sont remis ensemble, Marine va jeter son dévolu sur un beau médecin de l’hôpital…











Marine a découvert le secret que Fred et Victoire tentaient de lui cacher. Bouleversée et en colère, elle décide de planter son ex sans lui donner la moindre explication. Le cœur lourd, elle erre dans les couloirs de l’hôpital Saint-Clair, ruminant sa peine… jusqu’à ce que Samuel pousse la porte des vestiaires.

Blessée et animée par un désir de revanche, Marine décide de séduire Samuel. Ce dernier, troublé par son charme, ne tarde pas à céder. Sans hésiter, elle l’embrasse avec passion…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1962 du 10 juin 2025 : Marine saute sur Samuel

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.