Formule 1 : suivre le Grand Prix d’Autriche 2025 en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Grand Prix d’Autriche 2025, grille de départ et horaire de la course – Le championnat du monde de Formule 1 se poursuit ce dimanche après-midi avec le très attendu Grand Prix d’Autriche 2025. La course, qui débutera à 15 heures, pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour le titre, tant la grille de départ promet un scénario haletant. Lando Norris (McLaren) partira en pole position devant Charles Leclerc (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen, pourtant favori sur ses terres, s’élancera seulement depuis la 7ᵉ place et devra réaliser une remontée spectaculaire s’il espère briller devant son public.











La tension est déjà palpable dans le paddock, alors que les écarts entre McLaren et Ferrari se sont considérablement réduits depuis plusieurs courses. L’écurie britannique a signé un coup de maître en qualifications en plaçant ses deux monoplaces sur le podium provisoire, confirmant la compétitivité retrouvée de la MCL38. De son côté, Ferrari aligne Charles Leclerc en 2ᵉ position et Lewis Hamilton en 4ᵉ, bien décidée à contrarier les plans de McLaren. La chaleur annoncée sur Spielberg (près de 30 °C) pourrait jouer un rôle clé dans la stratégie pneumatique et la gestion de la dégradation des gommes.

Autre élément marquant de ce Grand Prix : l’absence du patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, remplacé pour le week-end par son adjoint Jérôme d’Ambrosio. Un contretemps qui pourrait perturber l’écurie italienne alors que la bataille pour la 2ᵉ place au championnat constructeurs fait rage. Quant à Red Bull, l’écurie autrichienne évoluera sous pression avec un Verstappen mal qualifié, mais toujours redoutable en course.

🏁 Grille de départ du Grand Prix d’Autriche 2025

1. Lando Norris (McLaren) – 1:03.971

2. Charles Leclerc (Ferrari) – +0.521

3. Oscar Piastri (McLaren) – +0.583

4. Lewis Hamilton (Ferrari) – +0.611

5. George Russell (Mercedes) – +0.792

6. Liam Lawson (Racing Bulls) – +0.955

7. Max Verstappen (Red Bull) – +0.958

8. Gabriel Bortoleto (Sauber) – +1.161

9. Kimi Antonelli (Mercedes)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Alex Albon (Williams)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Ollie Bearman (Haas)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Yuki Tsunoda (Red Bull)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Nico Hülkenberg (Sauber)



Suivre le GP en live et en streaming

🏎️ Pour suivre la course, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous dès 13h55 sur Canal+ Sport 360, puis sur Canal+ pour suivre la course dont le départ est fixé à 15h.

Pour suivre la course en live, rendez-vous sur le site officiel de la F1.