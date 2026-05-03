Rugby Champions Cup : suivre Bordeaux / Bath en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Bordeaux / Bath en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 3 mai 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce week-end avec les demi-finales de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, Bordeaux-Bègles accueille Bath.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







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La demi-finale de Champions Cup entre l’Union Bordeaux-Bègles et Bath se dispute cet après-midi au Stade Atlantique de Bordeaux, dans une ambiance qui s’annonce électrique pour ce choc au sommet. Champions en titre, les Girondins font figure de favoris après un parcours européen impressionnant, marqué notamment par des victoires convaincantes en phase finale. Portée par des talents comme Matthieu Jalibert ou Louis Bielle-Biarrey, l’UBB vise une nouvelle finale et rêve d’un doublé historique.



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Face à eux, Bath arrive avec ambition et sans complexe. Le club anglais, emmené par Finn Russell, s’est illustré par son mental et sa capacité à renverser des situations, comme lors de ses précédents matchs dans la compétition. Malgré quelques incertitudes dans l’effectif, les Anglais comptent sur leur puissance et leur profondeur de banc pour rivaliser avec Bordeaux. Un duel spectaculaire en perspective, entre une équipe française dominante et un outsider capable de créer la surprise pour s’offrir une place en finale.

Bordeaux / Bath, compositions des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10.Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6.Bochaton ; 5.Coleman, 4.Palu ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Perchaud.

Remplaçants : 16. Barlot, 17.Boniface, 18. Tameifuna, 19.Cazeaux, 20.Vergnes-Taillefer, 21. Matiu, 22. Retière, 23. Reus.

Le XV de départ de Bath : 15. Carreras ; 14. Arundell, 13. Hennessey, 12. Lawrence, 11. Muir ; 10. Russell, 9. Spencer ; 7. Pepper, 8. Barbeary, 6. Bayliss; 5. Ewels, 4. Roux; 3. Du Toit,, 2. Dunn, 1. Obano.

Remplaçants : 16. Tuipulotu, 17. Van Wyk, 18. Sela, 19. Hill, 20. Underhill, 21. Carr-Smith, 22. De Glanville, 23. Reid.

Bordeaux / Bath en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Bordeaux / Bath, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.