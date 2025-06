Publicité





Grands Reportages du 22 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveau numéro de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 22 juin 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Vivons nos rêves ! Episode 2 » (inédit)

Poursuivre un rêve, envers et contre tout. Là où beaucoup hésitent, certains osent. Par audace, par persévérance, ou parfois par un brin de chance, ils franchissent le pas. Quitte à tout risquer, car c’est là que se joue leur destin. Créer un orphelinat en Inde, partir à la recherche de ses origines à l’autre bout du monde, devenir propriétaires d’un château ou redonner vie à un bateau de légende… Ces femmes et ces hommes ont fait le choix de tout quitter, de tout donner, pour aller au bout de ce qui les anime profondément.

Le chemin est semé d’embûches, de défis, de moments d’espoir et de découragement, mais à la clé, il y a un rêve à conquérir.

Et à 14h50 : « Grands mariages à petits prix » (rediffusion)



Publicité





Chaque année, plus de 400 000 couples se disent « oui » en France ! Un moment d’engagement et de fête, entouré de leurs proches. Mais organiser le plus beau jour de sa vie a un coût : en moyenne 12 000 euros pour 80 invités. Un budget souvent hors de portée, qui pousse certains à réinventer les codes. Nous avons suivi trois couples déterminés à célébrer leur amour sans se ruiner. Avec de la créativité, de l’ingéniosité et parfois un brin d’audace, ils nous montrent qu’il est possible de vivre un grand mariage… à petit prix.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.