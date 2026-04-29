Plus Belle La Vie du 29 avril 2026 : Félix face au verdict, une preuve capitale contre Simon (résumé + extrait vidéo épisode 572 en avance)

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Plus belle la vie du 29 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 572 de PBLV – Félix est face au verdict du procès cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Idriss a une preuve capitale contre Simon !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 avril – résumé de l’épisode 572

Au tribunal, Félix Arnaud est acquitté au bénéfice du doute et remis en liberté après la levée d’écrou. Ses proches sont soulagés, mais Félix regrette que le vrai coupable n’ait pas été identifié. Ulysse lui assure que la vérité finira par éclater.

Jennifer refuse d’abord de revoir Isaac, puis accepte finalement de lui donner une dernière chance. Leur sortie au Frioul tourne au malaise quand Isaac se trompe en donnant le prénom de son ex. Plus tard, la femme d’Isaac confie à Jennifer ses regrets et annonce son départ pour Lyon…



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Ulysse, en détresse, avoue à Léa avoir volé une ordonnance et lui demande de l’aide. Il la met aussi en garde contre Apolline mais Léa lui explique que c’est elle qui lui a sauvé la vie. De son côté, Idriss interroge Simon et accumule des preuves le liant à l’affaire Gallieni, jusqu’à ce que Simon réclame un avocat. À sa sortie de prison, Félix retrouve Luna et Ulysse. Luna lui propose de l’héberger, et Ulysse les invite à dîner.

Ariane pense avoir retrouvé la trace de Marco Baretta et demande à Patrick une surveillance, mais il ne la prend pas au sérieux. Elle choisit finalement d’agir seule malgré la proposition d’aide de Stanislas.

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VIDÉO Plus belle la vie du 29 avril 2026 – extrait vidéo

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