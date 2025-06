« Un fugitif dans ma maison » : votre téléfilm inédit ce 24 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un fugitif dans ma maison » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 24 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un fugitif dans ma maison ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un fugitif dans ma maison » : l’histoire, le casting

Liz et Drew se sont rencontrés à la fin de leur adolescence, portés par de grands rêves d’avenir. Mais Drew a rapidement dévié du droit chemin, influencé par de mauvaises fréquentations, et a tenté de braquer une banque. Arrêté, il a écopé d’une peine de 25 ans de prison. Treize ans plus tard, il s’évade avec un autre détenu, Wesley Frost. Pendant ce temps, Liz est devenue infirmière et partage sa vie avec Jay, un policier, bien que leur couple batte de l’aile. Un jour, Drew réapparaît chez Liz et lui demande de l’aider en le cachant. Peu après, Frost les rejoint et prend le contrôle de la situation, transformant leur réunion en une journée sous haute tension.



Avec : Kaylah Zander (Liz), Nathanael Vass (Drew), Roark Critchlow (Wesley Frost), Matt Hamilton (Jay)

Et à 16h, « L’héritage de la honte »

À la mort de son père, Kerry retourne dans la maison familiale accompagnée de sa fille, Ella, afin de régler les formalités liées à la succession. Sur place, elle fait appel à Michael, un artisan du coin et ancien camarade de classe, pour entreprendre des travaux de rénovation en vue de la vente. Mais Ella s’attache rapidement à la demeure et parvient à convaincre sa mère de l’y laisser vivre. Peu après leur installation, d’étranges incidents commencent à se produire, de plus en plus troublants… à l’image du comportement de Michael, devenu aussi insaisissable qu’inquiétant.

Avec : Alyshia Ochse (Kerry McCloud), Mark Lawson (Jason), Kendra Andrews (Meghan), Zac Titus (Mike Dean), Seneca Paliotta (Ella)