« Mariés au premier regard » : Laure annonce sa rupture avec Matthieu

C’est une nouvelle qui attriste les fans de l’émission d’M6 « Mariés au premier regard » : Laure, révélée dans la saison 5 du programme, a annoncé sa séparation avec Matthieu, son mari rencontré devant les caméras de M6. Après quatre ans de relation et la naissance de deux petites filles, le couple emblématique a décidé de mettre fin à leur histoire.











C’est sur Instagram que Laure a pris la parole ce dimanche pour confirmer les rumeurs et livrer un témoignage sincère et émouvant. Dans un long texte, elle revient sur les difficultés traversées au sein de son couple, sans chercher à accuser, mais en posant des mots empreints de pudeur, de respect… et de douleur.

« On pense souvent que quand on partage une partie de sa vie ici, on partage tout. Mais il y a des douleurs qu’on garde pour soi. Par pudeur, par respect, par instinct aussi. »

Laure confie avoir longtemps espéré, s’être battue pour préserver leur union, avoir « porté seule » avant de « se perdre » elle-même. Sans donner de détails précis, elle évoque une séparation progressive, marquée par les silences, les blessures et les décalages.

« La décision de se séparer ne m’appartient pas entièrement. Elle s’est construite dans les silences, les décalages, les blessures. »

Dans cette publication poignante, Laure prend soin de rappeler qu’elle ne cherche ni à régler ses comptes, ni à blesser, mais à se protéger elle-même et surtout à préserver leurs filles.



« Je ne suis pas parfaite. Mais j’ai aimé. J’ai soutenu. J’ai donné sans compter. Et ce que je choisis aujourd’hui, ce n’est pas le conflit. C’est la paix. »

Malgré la séparation, Laure insiste sur la beauté de ce qu’ils ont construit ensemble, particulièrement leurs enfants, qu’elle appelle « notre plus belle réussite ».

« Je termine avec l’essentiel : nos filles. Des bébés nées d’un amour sincère. Elles resteront toujours notre plus belle réussite. »

Cette rupture marque la fin d’un chapitre important pour les téléspectateurs de l’émission, qui avaient suivi avec émotion la naissance de ce couple atypique, formé sous l’œil des caméras et qui avait su, pendant plusieurs années, transformer l’expérience télévisuelle en une véritable histoire d’amour.