20h30 le dimanche du 1er juin 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 1er juin 2025 : la Story La Folie Belge

« 20h30 le dimanche » met à l’honneur la Belgique et ses artistes que les Français affectionnent tant : de Jacques Brel à Helena, en passant par Stromae, Angèle ou encore Benoît Poelvoorde.

Et pourtant… Dans les années 1970 et 1980, les Belges faisaient surtout l’objet de moqueries en France, à travers des blagues truffées de clichés, souvent introduites par le célèbre « C’est l’histoire d’un Belge, une fois… ». Des plaisanteries qui faisaient fureur sur les plateaux télé et dans les cours de récréation.



Alors, comment cette relation, autrefois teintée de condescendance, s’est-elle transformée en une véritable affection ? Comment la Belgique est-elle devenue un vivier de talents célébrés pour leur créativité, leur humour et leur sens du second degré ?

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV