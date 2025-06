« Millenium : ce qui ne me tue pas » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (29 juin)

Publicité





« Millenium : ce qui ne me tue pas » au programme TV de ce dimanche 29 juin 2025 – Ce soir à la télé, France 2 rediffuse le film « Millenium : ce qui ne me tue pas », réalisé par Fred Alvarez avec Sverrir Gudnason, Claire Foy, et Sylvia Hoeks.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur France.TV . Attention, pas de replay comme tout film de cinéma.







Publicité





« Millenium : ce qui ne me tue pas » : histoire, résumé, synopsis

Alors qu’elle joue aux échecs avec sa sœur Camilla, Lisbeth Salander est brusquement interrompue par son père, un homme menaçant. Décidée à échapper définitivement à son emprise toxique, la fillette s’enfuit dans la neige, bien déterminée à ne jamais revenir. Vingt ans plus tard, à Stockholm, Lisbeth est devenue une pirate informatique de génie qui traque sans relâche les prédateurs sexuels. Pendant que sa réputation ne cesse de grandir dans la capitale, Mikael Blomkvist, journaliste, se sent de plus en plus en décalage au sein du magazine Millénium, désormais contrôlé par un homme qu’il exècre.

Avec : Claire Foy (Lisbeth Salander), Sverrir Gudnason (Mikael Blomkvist), Lakeith Stanfield (Ed Needham), Sylvia Hoeks (Camilla Salander), Stephen Merchant (Frans Balder)



Publicité





« Millenium : ce qui ne me tue pas » : la bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce officielle de votre film…

« Millenium : ce qui ne me tue pas » avec Claire Foy et Sverrir Gudnason, c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV