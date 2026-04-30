Plus Belle La Vie du 30 avril 2026 : Djawad confronte Ariane, Diane mise en examen (résumé + extrait vidéo épisode 573 en avance)

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Plus belle la vie du 30 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 573 de PBLV – Ariane va aller beaucoup trop loin aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Diane est arrêtée et mise en examen pour complicité de meurtre sur son mari.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 avril – résumé de l’épisode 573

Au commissariat, Stanislas reproche à Patrick de ne pas surveiller Sofia pour coincer Baretta, mais Patrick répond que le procureur refuse d’ouvrir une enquête faute de preuves.

Chez elle, Ariane ment à Djawad pour aller voir Sofia, prétextant une simple visite. Sofia se confie peu à peu sur Marco, en cavale, mais reste sur la réserve. Ariane l’encourage à le laisser venir pour l’accouchement…



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Au Mistral, Félix apprend que Diane Gallieni est en garde à vue avec Simon Delande, ce qui va l’innocenter et lui permettre d’être indemnisé. Pendant ce temps, Idriss confronte Diane, qui reconnaît des essais illégaux et le meurtre de son mari mais nie toute mauvaise intention.

À la résidence, des cartons de nourriture anonymes intriguent Mirta, tandis que les résidents se réjouissent. Jules cherche à en savoir plus…

Stanislas informe Djawad qu’Ariane continue d’enquêter malgré sa grossesse, ce qui l’inquiète. Il va la chercher chez Sofia et la confronte à ses mensonges. Ariane reçoit alors un message de Sofia confirmant la venue de Marco… puis sort une arme, prête à agir.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 avril 2026 – extrait vidéo

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