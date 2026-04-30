Ici tout commence du 30 avril : Mehdi et Charlène s’affrontent, Anouk fait un aveu choc (résumé + vidéo épisode 1426 en avance)

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Ici tout commence du 30 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1426 – C’est l’heure de la grande finale du concours des jeunes talents ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mehdi et Charlène s’affrontent tandis qu’Anouk fait une confidence à Denis…





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Ici tout commence du 30 avril – résumé de l’épisode 1426

À l’Institut, Charlène est heureuse que Noé ait choisi de rester pour l’accompagner en finale et reconnaissante envers Billie pour son soutien. Elle remarque d’ailleurs que son amie pense encore à Ferdinand, même si celle-ci préfère garder ses distances.

Lors de la finale du Défi des Jeunes Talents de la Pâtisserie, le thème du « secret » inspire les candidats. Charlène imagine une création autour de poupées russes symbolisant des révélations successives, tandis que Mehdi s’appuie sur la personnalité de Fleur. Malgré une erreur de Noé en pleine épreuve, corrigée grâce à Charlène, les équipes parviennent à aller au bout. À l’issue de la dégustation, Charlène remporte la compétition, réalisant ainsi son rêve sous les félicitations de ses proches, notamment de son père.



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Parallèlement, Enzo est rattrapé par une vidéo le montrant en train d’embrasser Thelma. Face à Rose, il minimise leur relation et promet d’y mettre fin. Il explique ensuite la situation à Thelma, qui accepte finalement de révéler la vérité, même si ce faux couple lui permettait de rompre son ennui. Pénélope tente de lui remonter le moral en lui proposant un moment entre amies.

De son côté, Hector refuse de laisser sa mère Andréa assister à sa masterclass, encore blessé par leur passé. Il confie à Anouk que cette rancœur le ronge. Plus tard, Anouk avoue à Denis qu’elle a un crush pour lui, tout en reconnaissant que la situation reste compliquée.

Enfin, Andréa, triste de n’avoir reçu que peu d’attentions pour son anniversaire, est émue par le geste de Bianca, venue lui offrir un cadeau.

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Ici tout commence du 30 avril 2026 – extrait vidéo

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