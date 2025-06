N’oubliez pas les paroles du 14 juin : Sébastien déjà éliminé !

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 14 juin 2025, élimination de Sébastien – Coup de tonnerre ce samedi soir dans le jeu de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Sébastien, le tombeur de Cindy, a déjà éliminé ! Il repart avec 43.000 euros de gains en 8 victoires.











N’oubliez pas les paroles du samedi 14 juin 2025, Sébastien éliminé

C’est Amandine qui a récupéré le micro d’argent ce soir en éliminant Sébastien. Il était dans le fauteuil et n »a pas réussi à sortir le moindre mot sur « T’en va pas » d’Elsa. Amandine a ensuite remporté 1.000 euros pour sa première victoire et en a ensuite signé une seconde à 1.000 euros aussi. Elle totalise donc 2.000 euros de gains en 2 victoires et sera de retour lundi soir.

N’oubliez pas les paroles du 14 juin, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.