« Piégée sur le yacht d’un milliardaire » : votre téléfilm inédit ce 17 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Piégée sur le yacht d’un milliardaire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 17 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Piégée sur le yacht d’un milliardaire ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Piégée sur le yacht d’un milliardaire » : l’histoire, le casting

Après avoir quitté son fiancé et démissionné de son travail, Lauren décide de repartir de zéro. Pour faire le point et s’éloigner de son quotidien, elle embarque sur un yacht de luxe aux côtés de sa meilleure amie Naomi, membre de l’équipage. Ce qui ne devait être qu’une parenthèse ressourçante prend une tournure inattendue lorsqu’elle croise la route de Mark Barron, un milliardaire charismatique et passager VIP. Poussée par ses amies, Lauren se laisse séduire. Mais derrière le charme de Mark se cache une part d’ombre, et le rêve va peu à peu virer au cauchemar.



Avec : Harley Bronwyn (Lauren), Alex Trumble (Mark), Nadine Alexandra (Amy), Quisha Saunders (Naomi)

Et à 16h10, retrouvez le film culte « Le diable s’habille en Prada »

Fraîchement diplômée, Andrea Sachs débarque à New York avec des rêves plein la tête. Elle décroche un poste en or au sein du prestigieux magazine de mode Runway, en tant qu’assistante de la légendaire et redoutée Miranda Priestly. Mais ce qui semblait être une opportunité en or tourne vite au cauchemar : disponible jour et nuit, Andrea doit satisfaire la moindre exigence de sa patronne. Plongée dans l’univers glamour mais impitoyable de la mode, elle découvre que ce rêve peut vite virer au sacrifice.

Avec : Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci (Nigel)