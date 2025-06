Secret Story 2025 : le lancement ce soir sur TF1, toutes les infos (10 juin 2025)

Publicité





Secret Story 2025, lancement ce mardi 10 juin sur TF1 – C’est ce mardi soir après Koh-Lanta que Christophe Beaugrand donnera le coup d’envoi de la saison 2025 de Secret Story. Nouveaux habitants, nouvelle maison des secrets, et bien sûr la fameuse liste des secrets, l’aventure démarre aujourd’hui !





À suivre sans faute dès 23h20 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Secret Story 2025, présentation de la nouvelle saison

Après un come-back remarqué en 2024, Secret Story revient pour une saison 13 inédite, toujours présentée par Christophe Beaugrand, et s’annonce plus mystérieuse, plus stratégique… et plus nostalgique que jamais !

La Voix ouvre un nouveau chapitre en renouant avec l’ADN qui a fait le succès de l’émission : des primes en direct chaque semaine, un nouveau casting prêt à tout pour protéger leurs secrets, et une Maison des Secrets entièrement repensée, aussi énigmatique qu’électrisante.



🔴 Ce soir, dès 23h20 sur TF1, ne manquez pas la soirée de lancement en direct : découvrez la Maison, rencontrez les nouveaux candidats, et plongez dans l’univers unique de Secret Story.

VIDÉO les premières images de la maison des secrets

📺 À suivre tout l’été :

– La Quotidienne, du lundi au vendredi à 19h05 sur TFX

– Les Primes, chaque jeudi à 21h05 en direct sur TFX et en streaming sur TF1+

– La Soirée des Habitants, tous les soirs de 21h à minuit en direct sur TF1+ Premium

📱 Vivez l’aventure en temps réel sur TF1+, découvrez les coulisses, votez pour vos favoris et plongez au cœur des secrets

Cet été, plus que jamais, méfiez-vous des apparences… Secret Story, saison 13 : une aventure à ne pas manquer !