« Un chef au bout du monde » du 25 juin : direction le Québec ce soir sur M6

"Montre-moi comment tu prépares ce castor"

Philippe Etchebest a des envies de Québec et d'être libre ❄️ Un road trip XXL gourmand et verglacé, avec des ingrédients surprenants dans l'assiette !#UnChefAuBoutDuMonde – Le Québec, ce soir à 23:35 sur M6 et en streaming sur @M6plus pic.twitter.com/t6UPfiUnoe

— M6 (@M6) June 25, 2025