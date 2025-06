Un Si Grand Soleil du 26 juin : Boris porte plainte, Alix se confie à Claudine (résumé épisode 1677 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1677 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 26 juin 2025.





A l’hôpital, Laurine recoud Boris, il a eu de la chance il aurait pu avoir un trauma crânien. Laurine insiste pour que son frère porte plainte, Muriel confirme. Elle a pris une avocate, Laurine lui dit qu’à sa place elle aurait peur pour son fils…

Eliott est avec Charles, qui lui demande pourquoi il a fait ça. Eliott est en colère. Il s’inquiète pour son entreprise, l’actionnaire majoritaire étant la mère de Boris. Charles réalise qu’il s’est mis dans une situation compliquée…



Alix revoit la scène dans l’étang quand Lucas arrive. Elle le remercie d’être là, il dit être ravi de venir travailler ici. Alix lui parle de l’accident d’Ulysse, Lucas fait l’étonner et demande si c’est grave… Alix lui parle de sa jambe cassée. Elle veut sa carte d’identité pour finaliser le CDD, elle regarde son nom : Lucas Fabiani. A la Paillote, Victor explique à Emma que Lucas n’est pas fiable. Emma minimise et le défend…

Eliott est avec Catherine, il lui parle de sa dispute avec Boris… Catherine lui dit que ça lui ait complètement égal. Eliott précise l’avoir « un peu bousculé », Catherine dit qu’il s’en remettra et le remercie pour sa franchise. Elle lui dit qu’il doit apprendre à gérer ses émotions. Yann appelle Eliott, il est convoqué au commissariat suite à une plainte contre lui. Il ne dit rien à Catherine.

Muriel est avec Johanna au cabinet, elle lui conseille de saisir le juge aux affaires familiales pour protéger Toma. Muriel pense qu’il ne lui ferait jamais de mal mais Johanna lui fait remarquer la violence de ce qu’il a fait.

Face à Yann, Eliott reconnait avoir frappé Boris. Il donne sa version et dit que Boris a démarré l’altercation en voulant le mettre dehors. Yann souligne la différence avec la version de Boris et lui montre la photo de son état. Avec des points de suture et 5 jours d’ITT, il est plus crédible. Eliott reconnait que c’est pas bien mais ça mérite pas la taule. Yann lui dit que son casier ne jouera pas en sa faveur, il transmet au procureur qui décidera de la suite.

L’ex mari d’Alix débarque encore. Bertrand est désolé de s’être énervé et dit avoir de gros soucis financiers. Elle lui dit qu’elle a une bonne nouvelle : le terrain va être constructible. Elle lui dit qu’elle a très bien compris qu’il voulait l’entuber, elle lui demande de partir !

Muriel est avec Boris, elle lui parle de la recommandation de Johanna. Elle est bouleversée, Boris pense que ça calmera Eliott. Elle va aussi changer les serrures, le serrurier viendra demain. Boris lui dit que c’est bien et il reste avec elle ce soir.

Alix et Lucas se rapprochent à la galerie. Claudine débarque, Alix fait les présentations. Quand Lucas s’en va, Alix avoue à Claudine que Lucas lui fait penser à Guillaume, un homme qu’elle a beaucoup aimé et qui avait un petit garçon de 5 ans… Lucas lui ressemble comme deux gouttes d’eau, ça la bouleverse… Elle trompait Bertrand avec lui, ils étaient très amoureux. Elle allait quitter Bertrand pour lui mais il a disparu du jour au lendemain ! Elle a cru que Lucas était son fils mais il n’a ni le nom ni le prénom, le fils de Guillaume s’appelait Bastien… Pendant ce temps là, Lucas écoute leur conversation…

Catherine rentre et Laurine lui parle de l’agression d’Eliott sur Boris. Elle dit qu’Eliott lui en a parlé. Laurine lui montre les photos, Catherine est sous le choc !

