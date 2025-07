Arnaques du 24 juillet : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 24 juillet 2025 – Ce jeudi soir sur M6 Julien Courbet vous propose une rediffusion de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





Arnaques du 24 juillet 2025 : le sommaire

Construction, rénovation, piscines : « Arnaques ! » enquête sur trois artisans peu scrupuleux

Faux pro, vrai désastre

Dans le Nord, la maison familiale de Mathieu et Cécile, ayant survécu à plusieurs conflits, a été détruite par un certain Monsieur D., qui s’est présenté comme un professionnel du bâtiment. Résultat : un chantier abandonné et un coût de reconstruction estimé à près d’un million d’euros. L’équipe d’« Arnaques ! » a retrouvé sa trace et découvert qu’il se reconvertissait désormais… en faux nutritionniste.



Un pisciniste aux abonnés absents

Dans le Gard, les journalistes ont remonté la piste d’un pisciniste insaisissable, expert des « pannes » fictives. Il aurait escroqué au moins quinze clients, chacun pour plusieurs milliers d’euros. Une enquête en caméra cachée révèle un stratagème bien rodé.

De la banque à l’arnaque

En Bretagne, un ancien banquier reconverti dans la rénovation est accusé d’avoir floué plus d’une quinzaine de clients : travaux bâclés, acomptes empochés, sous-traitants non payés… Certaines victimes se sont même retrouvées à dormir dans des caravanes, faute de logement terminé.