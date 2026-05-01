Tennis Madrid : Sinner / Fils en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Sinner / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le français Arthur Fils affronte le numéro 1 mondial Yannik Sinner en demi-finale du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre ce matin à partir de 16h sur Eurosport.







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Le Masters 1000 de Madrid propose aujourd’hui une demi-finale de très haut niveau entre Jannik Sinner et Arthur Fils. Programmé en fin d’après-midi, ce choc oppose le numéro 1 mondial à l’un des joueurs les plus en forme du moment. Sinner reste sur une impressionnante série de victoires et vise une nouvelle finale, tandis que le Français, invaincu sur terre battue cette saison, confirme son ascension fulgurante et dispute l’une des plus grandes affiches de sa carrière.

Sur le plan sportif, l’opposition promet un duel explosif entre deux joueurs en pleine confiance. Sinner s’appuie sur sa régularité et sa solidité du fond de court, avec plus de 20 victoires consécutives sur le circuit, tandis que Fils mise sur sa puissance et son agressivité, parfaitement adaptées aux conditions rapides de Madrid. Si l’Italien part légèrement favori grâce à son expérience et son statut, le Français semble avoir les armes pour bousculer la hiérarchie. Un choc de très haut niveau entre deux joueurs en pleine forme, qui pourrait bien se jouer sur quelques points clés.



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ATP Madrid le match Sinner / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 16h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Sinner / Fils, demi-finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.