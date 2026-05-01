Sept à Huit : le témoignage choc de Laëtitia dans le Portrait de la Semaine ce 3 mai 2026



Publicité





Ce dimanche 3 mai, le magazine « Sept à Huit » propose un nouveau numéro particulièrement bouleversant avec le « Portrait de la Semaine » signé Audrey Crespo-Mara. Les téléspectateurs de TF1 découvriront le témoignage choc de Laëtitia, une femme au destin tragique.











Publicité





Pendant sept ans, Laëtitia affirme avoir vécu un véritable calvaire. Mère de quatre enfants et préparatrice en pharmacie de formation, elle explique être tombée sous l’emprise de son compagnon en 2015. Selon son récit, cet homme l’aurait ensuite livrée à des centaines d’inconnus.

Une affaire d’une extrême gravité, qui n’est pas sans rappeler celle de Gisèle Pelicot, et qui glace déjà le sang avant même sa diffusion à l’écran.

L’homme sera prochainement jugé devant la cour d’assises des Alpes-de-Haute-Provence, du 18 au 22 mai. Il devra répondre de faits particulièrement lourds : « viols aggravés », « actes de torture et de barbarie » et « proxénétisme aggravé ».



Publicité





Dans ce portrait, Laëtitia revient en détail sur les années d’emprise et de souffrance qu’elle dit avoir subies. Un témoignage rare, poignant et nécessaire, qui devrait marquer les téléspectateurs.

Rendez-vous ce dimanche 3 mai à 19h30 dans « Le Portrait de la Semaine » de Sept à Huit sur TF1.