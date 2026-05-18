Star Academy Tour : concert raccourci, annulation, la venue des académiciens à Dijon provoque la colère des fans

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L’annulation de dernière minute du concert de la Star Academy prévu dimanche soir au Zénith de Dijon a suscité de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Environ une heure avant le début du spectacle, les organisateurs ont annoncé au public que la représentation ne pourrait finalement pas avoir lieu « des suites de l’indisponibilité de plusieurs artistes, pour raisons médicales ».











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Une décision qui a provoqué l’incompréhension et la colère de nombreux spectateurs, certains ayant parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour assister au show de la tournée. Sur X, Instagram ou encore TikTok, plusieurs fans ont dénoncé une annonce faite trop tardivement, alors qu’ils étaient déjà installés dans la salle.

Mais la polémique ne s’arrête pas là. Le concert précédent, organisé dimanche à 15h au Zénith de Dijon, avait déjà laissé un goût amer à une partie du public. Avec les absences d’Anouk, malade, et de Bastiaan, blessé, mais aussi d’autres académiciens présents mais pas en grande forme, plusieurs tableaux du spectacle ont dû être supprimés.

Selon de nombreux témoignages de spectateurs présents dans la salle, le musical ainsi que plusieurs prestations en solo n’ont pas été assurés. Résultat : un concert raccourci d’environ 40 minutes par rapport à la version habituelle du Star Academy Tour.



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Sur les réseaux sociaux, certains internautes estiment comprendre les impératifs médicaux et la nécessité de préserver la santé des élèves. D’autres regrettent toutefois un manque de communication de la part de la production, notamment concernant le maintien du spectacle malgré les nombreuses absences.

Pour le moment, la production du Star Academy Tour n’a pas encore annoncé si le concert annulé dimanche soir sera reporté ou remboursé.