Plus Belle La Vie du 18 mai 2026 : le Renard et son complice démasqués ! (résumé + extrait vidéo épisode 585 en avance)

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Plus belle la vie du 18 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 585 de PBLV – Jules et Steve vont finalement démasquer le Renard et son complice cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 mai – résumé de l’épisode 585

Jules retrouve Aya à la résidence. Elle lui explique que le gars de la camionnette n’a rien dit et pense qu’ils ne découvriront jamais qui est le Renard. Jules refuse d’abandonner et lui annonce que deux associations ont encore reçu des colis ce week-end… Aya confronte ensuite Zoé, furieuse après ces nouvelles livraisons. Zoé assume à demi-mot qu’elle n’agit pas seule avant que Patrick ne les interrompe, alerté par leurs éclats de voix…

Sur le port, Laura rencontre par erreur Arthur Solignac dans un bateau. Le courant passe, Laura flashe sur le skipper et elle finit par lui donner rendez-vous au restaurant.



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Au Mistral, Djawad remplace Thomas et avoue à Barbara qu’Harry lui manque déjà. Au commissariat, Patrick et Jean-Paul, épuisés par les pleurs du bébé la nuit, évoquent la dispute entre Zoé et Aya. Steve entend la conversation et commence à avoir des soupçons.

En discutant avec Steve, Jules comprend finalement que le Renard est Zoé. Au même moment, Zoé retrouve Romain, son complice, qui lui annonce qu’ils doivent rendre l’IMSI-catcher le lendemain et que leur activité s’arrête donc là.

Enfin, Jules et Steve fouillent la chambre de Romain et découvrent l’IMSI-catcher. Mais Romain les surprend, il s’en prend à Jules et l’appareil tombe : il est cassé !

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VIDÉO Plus belle la vie du 18 mai 2026 – extrait vidéo

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