Camping Paradis du 28 juillet : ce soir Laurent Gamelon dans l’épisode « Voyance au Paradis »

Camping Paradis du 28 juillet 2025 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Voyance au Paradis » – Ce lundi soir et comme tout l’été, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, une rediffusion avec Laurent Gamelon (Clem) et Stéphanie Paréja (Plus belle la vie).





A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 28 juillet 2025 : histoire de l’épisode « Voyance au Paradis »

Annie et Jacques, fidèles adeptes du camping, sont ravis d’y retrouver cette année leur fille Margot, venue leur présenter son nouveau fiancé, Antoine. Ce dernier a tenté d’impressionner en affirmant que ses parents, promoteurs immobiliers à Singapour, ne pouvaient pas faire le déplacement… Mais le mensonge se retourne contre lui lorsqu’il découvre, stupéfait, qu’ils sont en réalité au même camping ! De leur côté, Marc et Isa — mieux connus sous les noms du grand Markus et de la sublimissime Isabella — sont venus assister au salon de la voyance.

Camping Paradis du 28 juillet 2025, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Laurent Gamelon (Jacques), Alexandra Mercouroff (Annie), Juliette Chêne (Stéphanie), Patrick Paroux (Parizot), Camille Verschuere (Alice), Martin Barlan (Antoine), Romane Libert (Clara), Marc Dujarric (Alex), Denis Maréchal (Dominik le Mage), Stéphanie Paréja (Isabelle), Manu Joucla (Marc), Margaux Van Den Plas (Sophie)



Camping Paradis du 28 juillet la bande-annonce en vidéo

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.