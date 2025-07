Demain Nous Appartient du 21 juillet : la vérité sur Manny éclate, Chloé et Alex menacés (résumé + vidéo épisode 1991 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1991 de DNA – La vérité concernant Manny va éclater ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Manny est le fils d'Emmanuel et dealer…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 21 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1990

À l’hôpital, Noor et Chloé ne trouvent aucun dossier au nom d’Emmanuel Dalvin, mais Chloé découvre un dossier au nom de Jack Dumas-Roussel, en couple avec Manny. En enquêtant, elles découvrent que Manny est dealer de MDMA.

Chloé, Alex et Pierre préviennent Audrey, qui appelle Jack pour le confronter. Jack découvre la vérité sur Manny, qui lui avoue partiellement ses mensonges. Jack accepte de donner son numéro à Pierre. Plus tard, Jack confronte Manny, qui comprend qu’il a été dénoncé. Jack rompt avec lui et l’exhorte à révéler la vérité sur Cyril pour innocenter Judith.



Pendant ce temps, Pierre reçoit un message de Manny lui fixant un rendez-vous. De retour chez eux, les Delcourt découvrent une menace taguée sur leur baie vitrée, mais poursuivent leur plan. Au parloir, Alex et Chloé attendent Judith, mais ils apprennent qu’elle a fait un malaise.

Karim demande à Sylvain de l’aider à monter un lit pour la chambre de Nina. Sylvain apprend alors que sa belle-sœur arrive bientôt à Sète, ce qui ne l’enchante guère…

VIDÉO Demain nous appartient du 21 juillet – extrait de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.