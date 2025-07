Plus Belle La Vie du 21 juillet 2025 : la police fait une découverte capitale (résumé + extrait vidéo épisode 380 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 380 de PBLV – Morgane a été victime d'une tentative de meurtre dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». Par chance, elle s'en sort tandis que la police fait une découverte capitale.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 juillet 2025 – résumé de l’épisode 380

Jules prend des nouvelles de Morgane. Vadim lui explique qu’elle a fait une crise de convulsions accompagnée d’une perte de connaissance. Les pompiers ont réussi à la stabiliser avant de la transférer aux urgences. Vadim demande à Laura si elle a eu une méningite durant son enfance, mais elle l’ignore. Patrick les rejoint alors et informe Laura que sa sœur a été victime d’une hyperoxie, une élévation excessive de la pression artérielle. Il annonce également qu’une enquête est ouverte, la police technique et scientifique est attendue, et l’instructeur ne doit plus toucher à rien.

Plus tard à la résidence, Steve et Yolande sont très inquiets. Laura arrive avec une nouvelle rassurante : le pronostic vital de Morgane n’est plus engagé. Elle a reçu une forte dose d’oxygène, elle pourrait garder des séquelles. De son côté, Jules lui laisse un message vocal pour lui exprimer ses regrets…



Au commissariat, Patrick fait le point avec Jean-Paul et Charlotte. Cette dernière a les résultats des analyses : la bouteille de plongée de Morgane a été trafiquée. Elle aurait pu y laisser la vie. N’importe qui aurait pu en modifier le contenu. Face à ces révélations, Patrick officialise l’ouverture d’une enquête pour tentative de meurtre.

À la résidence, Vadim est au chevet de Morgane. Elle est encore faible et doit se ménager. Il l’encourage à l’appeler au moindre signe inquiétant. Morgane lui confie alors qu’elle pense qu’on a voulu la tuer. Vadim n’est pas surpris : il est convaincu qu’elle a été éliminée comme Esteban. Il soupçonne Laura. Justement, celle-ci entre et confronte Vadim : elle rappelle qu’elle était en binôme avec Morgane, et qu’elle n’aurait jamais pris le risque de saboter leur chance de gagner.

Lors d’un entraînement, Melvin se réjouit de l’absence des sœurs Tanguy. L’instructeur le reprend immédiatement. Il annonce ensuite les résultats de l’épreuve d’apnée : Morgane et Laura l’emportent. C’est alors que Patrick intervient pour annoncer officiellement l’enquête pour tentative de meurtre sur Morgane. L’instructeur promet de coopérer, et Patrick demande les empreintes de tous les participants. Delmas, lui, insiste pour que la compétition continue.

Au Mistral, Yolande, Patrick, Morgane et Laura se retrouvent. Patrick leur déconseille de poursuivre le concours, mais les deux jeunes femmes sont bien décidées à continuer. Au commissariat, Charlotte retrouve Jean-Paul. Ce dernier analyse les vidéos de surveillance de la piscine, et Charlotte lui annonce une avancée capitale : elle a identifié un suspect grâce aux empreintes digitales.

Au bar, Thomas remet à Barbara la carte d’identité de Louis, qu’il a retrouvée dans le cellier. Il plaisante en voyant la réaction de Barbara, car il a tout compris. Jennifer arrive, curieuse d’en savoir plus, mais Thomas change habilement de sujet. Barbara demande à Jennifer comment elle va, et cette dernière se dit heureuse d’avoir repris le travail.

En terrasse, Jennifer observe les passants heureux. Barbara lui apporte son dessert préféré, mais Jennifer le refuse. Elle lui explique qu’elle a besoin de ne pas parler de son deuil pour l’instant, et qu’elle se sent rassurée de voir que la vie continue autour d’elle. Barbara s’excuse, puis Jennifer lui demande pourquoi elle riait avec Thomas tout à l’heure.

Sur une crique isolée, Hector parle à Blanche de ses fantasmes. Le premier sur la liste ? Faire l’amour dans un lieu public. Plus tard, Hector et Blanche sont arrêtés par la police en plein ébat. Placés en garde à vue, ils finissent par éclater de rire en cellule quand Ulysse les retrouve.

VIDÉO Plus belle la vie du 21 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.