Fort Boyard du 19 juillet 2025 : ce soir l’équipe de Stéphane Bern et Théo Curin (VIDEO)

Fort Boyard du samedi 19 juillet 2025 Ce soir et comme chaque samedi de l’été, Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 pour le lancement de la saison 2025 de Fort Boyard. Pour ce premier numéro de la saison, l’équipe est composée ce soir de Stéphane Bern, Frédérick Bousquet, Virginie Sainsily, Marie S’infiltre, Jimmy Mohamed, Théo Curin.





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Ils joueront pour Stand Speak Rise Up!. Depuis sa création en 2019 par S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Chékéba Hachemi et Stéphane Bern, Stand Speak Rise Up! accompagne les survivantes de violences sexuelles en zones de conflit ainsi que les enfants nés de viols de guerre. L’association finance des projets à travers le monde visant à leur accès à l’éducation, au logement, à la santé, à l’indépendance économique et à la justice, pour favoriser leur reconstruction personnelle et leur intégration socioéconomique.

Présentation de la saison 2025

Pour cette 36ᵉ saison, Fort Boyard revient à ses racines : le Père Fouras s’inspire de l’esprit originel du Fort pour mieux piéger les candidats et défendre son précieux trésor. Chaque année, de nombreuses équipes s’affrontent pour décrocher les boyards et soutenir de belles causes, sous le regard attentif d’Olivier Minne, maître de l’émission.



Cet hiver, face à un stock de boyards presque épuisé, le Père Fouras déploie toute son ingéniosité en s’appuyant sur l’histoire du Fort pour déstabiliser les célébrités. Entre épreuves classiques revisitées, nouveautés et surprises, les candidats seront mis à rude épreuve. À chaque émission, le Père Fouras fera appel au « cercle des anciens » — une assemblée des personnages les plus emblématiques du Fort, ainsi qu’un maître du temps — chargé de sélectionner ceux qui souhaitent intégrer ses rangs. Il pourra également compter sur une armée d’alliés redoutables pour protéger son trésor.

Fort-Boyard : extrait vidéo du 19 juillet

Voici un extrait de votre émission de ce soir.

