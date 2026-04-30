Ici Tout Commence spoiler : l’horrible stratagème d’Andréa ! (vidéo épisode du 4 mai)

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Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Andréa ne recule devant rien dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors qu’elle se sent délaissée par sa famille, dans quelques jours elle va monter un horrible stratagème pour qu’ils s’intéressent à elle !











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Avec l’aide de Van Der Stratten, le client de l’hôtel Jourdain amoureux d’elle mais aussi médecin, Andréa va faire croire à sa famille qu’elle est gravement malade. Tous les deux, ils vont même aller jusqu’à créer de faux résultats d’analyses.

Et Andréa se félicite que son plan ait marché : ses enfants et son petit-fils sont redevenus proches d’elle. Mais Van Der Stratten assure à Andréa qu’il n’approuve pas cette méthode… Il trouve ça horrible mais Andréa compte faire semblant pendant plusieurs mois avant de dire que finalement elle va mieux !

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1428 du 4 mai 2026 : Andréa ment à sa famille

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