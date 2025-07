Joséphine Ange Gardien du 29 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 29 juillet 2025 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





Joséphine Ange Gardien du 29 juillet 2025 : l’épisode « La parenthèse enchantée »

Joséphine n’en croit pas ses yeux : la voilà devenue vigile de nuit dans un magasin de jouets ! Très vite, elle comprend la raison de sa mission. Elle doit venir en aide à Sandra, une jeune mère célibataire sans domicile, qui s’est installée avec sa petite fille dans le magasin. Pas de doute, Joséphine est là pour l’aider à retrouver une vie meilleure. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d’Olivier, un vendeur un peu décalé, et de Clémence, la grand-mère d’Olivier, débordante d’idées pour venir en aide à Sandra.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Camille Claris (Sandra), Yoann Denaive (Olivier), Nicole Gueden (Clémence), Elina Solomon (Zoé), Marie Piton (Nadine Rabier), Denis Maréchal (Philippe), Philippe Suner (Le directeur d’école), Ophélie Koering (Corinne), Anne-Charlotte Piau (La maîtresse de Zoé), Mélanie Malhère (Propriétaire appartement), Patrice Juiff (Le voisin), Ricky Tribord (Policier parc), Florent Bigot de Nesles (Capitaine de gendarmerie), Clémentine Layec (Copine Zoé), Nathan Dellemme (Chef pompier), Arthur Orcier (Passant locataire rue), Brigitte Lo Cicero (Cliente incendie), Sylvain Vanstaevel (Gendarme Paloma), Olivia Zam (Collègue Sandra), Elena Plonka (Tiffany), Elliot Chazal (Thibaud / Enfant sabre), Eliott Bousson (Raphaël / Enfant conte), Emma Grandjean (Cécile / Fille conte)



Publicité





Et à 16h10 l’épisode « Une prof »

Cette fois, Joséphine atterrit devant un collège, prête à épauler Fanny, une jeune professeure de français qui fait ses premiers pas dans l’enseignement. Pleine d’idéaux et d’enthousiasme, Fanny est déterminée à transmettre sa passion, malgré les avertissements de ses collègues. Mais les choses se corsent lorsqu’elle hérite de la 3e B, une classe réputée difficile.

Parmi ses élèves, Lucie, une adolescente brillante et charismatique, supporte mal que l’attention de ses camarades – et surtout celle d’Alex, le garçon dont elle est secrètement amoureuse – se tourne vers la nouvelle enseignante. Jalouse et blessée, Lucie décide de compliquer la tâche de Fanny, allant jusqu’à manipuler sa propre mère, présidente des parents d’élèves, pour lui mettre des bâtons dans les roues.

Joséphine va devoir redoubler d’efforts pour que Fanny garde confiance en elle… et que Lucie retrouve le chemin de l’apaisement.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Jean-François Dérec (Le principal), Dounia Coesens (Fanny), Kamel Belghazi (Philippe), Daniel Cohen-Seat (Alex), Lisa Martino (Isabelle), Océane Loison (Lucie), Thomas Beneteau (Greg), Manon Chevallier (Pauline), Hugo De Donno (Augustin), Elisa Noyez (Elisa), Gérard Dessalles (Henri), Olivier Cherki (Le Policier), Jean-Philippe Bèche (Michel), Claire-Lise Lecerf (La prof d’anglais)