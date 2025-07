Plus belle la vie spoiler : Patrick veut parler à Florence (30 juillet 2025)

Publicité





On peut dire que les chocs s’enchainent pour Patrick dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Non seulement il vient d’apprendre qu’il est le père de Vadim, mais il découvre que Florence l’accuse de l’avoir violée ! Et demain, dans l’épisode du mercredi 30 juillet 2025, Patrick va tenter de parler à Florence…











Patrick se rend chez la mère de Vadim, il frappe à la porte. Quand Florence entend son nom, elle refuse d’ouvrir. Patrick insiste, il a besoin de lui parler pour comprendre pourquoi elle porte ces graves accusations à son encontre… Florence finit par ouvrir mais Vadim débarque. Elle demande à son fils de le faire partir. Face aux menaces de Vadim, Patrick préfère partir.

Plus tard, au commissariat, Patrick fait venir Delmas. Il l’interroge sur cette nuit là, où une grande fête était organisée au centre nautique. Delmas assure les avoir vus d’embrasser et se diriger vers les vestiaire… Pour lui, Florence était consentante et c’est même elle qui tournait autour de Patrick !



Que s’est-il passé cette nuit là ? Patrick a-t-il été drogué comme l’a été Esteban 20 ans plus tard ?