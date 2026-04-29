Les 12 coups de midi : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui, qui va apparaitre ? Réponse et explications des indices



Publicité





Le suspense est à son comble dans « Les 12 coups de midi » ! Après des jours de réflexion et de déductions, l’identité de la célébrité cachée semble désormais évidente pour de nombreux fidèles du jeu : Pio Marmaï devrait apparaître… dès aujourd’hui.





Et pour cause, il ne reste plus que trois cases à découvrir sur l’Étoile mystérieuse. Autant dire que la révélation est imminente, et tout laisse penser que le visage de l’acteur sera enfin dévoilé dans l’émission du jour.







Publicité





Depuis plusieurs émissions, les indices s’accumulent et dessinent un portrait de plus en plus précis. Voici le récapitulatif complet :

Les indices passés au crible

🤰 Test de grossesse : une référence au « film Un heureux événement », centré sur la maternité.



Publicité





🔧 Clé à molette : un clin d’œil à son passé de garagiste avant de devenir comédien.

🏰 Château de Fontainebleau : il évoque l’univers des films historiques comme « Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan », où il apparaît.

🩰 Chaussons de ballet : une allusion à « En corps », plongé dans le monde de la danse.

🍇 Grappe de raisin : en référence à « Ce qui nous lie », où il incarne un vigneron.

🐎 Cheval : un indice qui peut rappeler l’univers des films d’époque et d’aventure, notamment ses rôles en costumes.

🖊️ Machine à tatouer : l’acteur est passionné de tatouages

🎨 Palette de peinture : une référence à son rôle de peintre dans « La Vénus électrique »

Avec un tel faisceau d’indices, la piste menant à Pio Marmaï semble désormais inévitable. Sauf surprise de dernière minute, les téléspectateurs devraient enfin découvrir son visage aujourd’hui dans l’émission. Une révélation très attendue qui viendrait conclure une Étoile mystérieuse particulièrement réussie.