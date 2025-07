« Les derniers secrets de l’humanité » : le documentaire ce soir sur France 2 (15 juillet 2025)

Publicité





« Les derniers secrets de l’humanité », c’est le documentaire rediffusé ce mardi soir, 15 juillet 2025, sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Les derniers secrets de l’humanité » : présentation

À travers des paysages époustouflants, s’étendant des confins de la Mongolie aux régions tropicales de la Chine, « Les derniers secrets de l’humanité », le nouveau documentaire-fiction d’Yves Coppens et Jacques Malaterre, nous embarque pour un voyage fascinant de plus d’un million d’années. Depuis les premiers pas d’Homo erectus jusqu’à l’apparition d’Homo sapiens, ce film met en lumière les dernières découvertes scientifiques sur nos origines.

Bien plus qu’une simple plongée dans le passé, cette œuvre nous immerge profondément dans les racines de notre existence, où l’invention du feu, l’éveil de l’art et l’épanouissement de l’amour rythment notre évolution. Vingt ans après le succès de « L’Odyssée de l’espèce », ce second volet nous entraîne dans une aventure captivante, révélant les mystères enfouis de notre histoire.



Publicité





Cette odyssée éclaire ce qui nous a façonnés en tant qu’êtres humains aujourd’hui. Nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, guidés par le désir de préserver la vie et de cultiver la paix. Mais avons-nous, en chemin, perdu cette essence fondamentale ?