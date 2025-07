Echappées Belles du 19 juillet : direction la Colombie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 19 juillet 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 19 juillet, à 20h55 – « Colombie, la côte caribéenne » (rediffusion)

La côte caraïbe de la Colombie séduit par ses plages idylliques, ses montagnes spectaculaires et ses villes coloniales, témoins de l’histoire sud-américaine. C’est la région la plus touristique du pays, grâce à son climat ensoleillé, son atmosphère détendue, ses trésors naturels et son riche patrimoine culturel.

Marquée par un brassage ethnique ancien, la région incarne l’identité colombienne. Le carnaval de Barranquilla, inscrit au patrimoine immatériel de l’UNESCO depuis 2008, symbolise cette diversité vivante et festive. À cette richesse culturelle s’ajoute une biodiversité exceptionnelle : la Colombie abrite 10 % des espèces mondiales, faisant d’elle un haut lieu de l’écotourisme.



Après des décennies de conflit armé, l’accord de paix de 2016 a marqué un tournant. Le pays s’ouvre, modernise ses infrastructures et révèle au monde ses multiples visages : traditions, créativité, urbanisme innovant, renouveau artistique. Les villes se réinventent, mêlant lutte sociale et fierté identitaire.

Le tourisme devient alors un vecteur de mémoire, de transmission et de transformation. Sur la plage du Blue Apple Beach Club, sur la Tierra Bomba, Ismaël Khelifa et Jaime Rodriguez contemplent cette mer chargée d’histoire et d’espoir.

Les reportages : Le réveil de la côte caraïbes, vers un tourisme responsable / L’éducation par la danse / Un vivier pour la planète / Palomino, terre d’accueil et de partage / Cacao et Coca, deux plantes emblématiques de la Sierra Nevada / dans les coulisses du carnaval.

Echappées Belles du 19 juillet à 22h30 – « Surprenante Singapour » (rediffusion)

Singapour, île-État au nom de « ville du lion » en sanskrit, est une cité cosmopolite à la densité impressionnante : cinq millions d’habitants sur 714 km². À travers ses quartiers indiens, malais, chinois ou coloniaux, on explore toute l’Asie et son histoire, entre traditions bien ancrées et paysages futuristes.

Ce territoire, aux ressources limitées, a su transformer ses contraintes en atouts grâce à l’innovation et à une vision audacieuse. De la piscine suspendue du Marina Bay Sands aux forêts mécaniques du Supertree Grove, Singapour incarne le futur.

Laboratoire urbain et temple de la finance, la ville n’en reste pas moins une ville-jardin. Depuis 1965, elle reverdit son espace avec des centaines de parcs, forêts, réserves naturelles et îles sauvages, où faune et humains cohabitent.

Autrefois simple escale, Singapour est devenue une destination phare, attirant 19 millions de visiteurs par an.

Comment ce creuset culturel a-t-il forgé une identité unique ? Comment l’innovation a-t-elle permis de surmonter les défis d’un si petit territoire ?