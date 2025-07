Rendez-vous en terre inconnue du 29 juillet : ce soir Tomer Sisley au Népal (vidéo)

Publicité





Rendez-vous en terre inconnue du 29 juillet 2025 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous rediffuse un numéro de l’émission de Raphaël de Casabianca « Rendez-vous en terre inconnue ». Raphaël de Casabianca emmène Tomer Sisley vivre une aventure hors du commun au cœur du Dolpo, une région aussi méconnue que grandiose, nichée dans l’Himalaya, aux confins du Népal. Isolé du monde et figé dans le temps, ce territoire offre au comédien une véritable immersion initiatique. À plus de 4 500 mètres d’altitude, il ira à la rencontre des Dolpo-pa, ces familles aux récits bouleversants, profondément ancrées dans une vie aussi rude que fascinante.





A suivre dès 21h10 sur France 2 bien sûr mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.







Rendez-vous en terre inconnue du 29 juillet 2025 : demandez le programme

Au nord-ouest du Népal, les hautes vallées du Dolpo dessinent un monde à part, empreint de mystère et de spiritualité. Surnommé « le pays caché », ce territoire reculé est coupé du reste du monde par des sommets vertigineux et des cols culminant à plus de 5 000 mètres. Éloigné de toute forme de modernité, le Dolpo semble figé hors du temps. Bien qu’il fasse partie du Népal, il constitue aussi une enclave tibétaine profondément marquée par le bouddhisme, au cœur d’un pays majoritairement hindouiste. Sur ses hauts plateaux, les paysages sont d’une beauté saisissante : arides, minéraux et spectaculaires.

Dans ce décor austère vivent les Dolpo-pa, des éleveurs semi-nomades de yaks et de chèvres. Ici, l’hiver dure six mois et impose sa dure loi. Mais en septembre, les vallées se transforment : les tons dorés des champs d’orge mûrs côtoient les verts tendres de l’automne. Ce court répit avant l’isolement hivernal est une période vitale, où les hameaux s’animent dans une ambiance de solidarité intense. L’entraide devient alors une condition de survie.



C’est à ce moment charnière de l’année que Raphaël et Tomer partent à la rencontre de cette communauté soudée, aux destins bouleversants. Ils partageront le quotidien de femmes et d’hommes aussi généreux que leur terre est rude, dans un univers aussi impitoyable que fascinant.

