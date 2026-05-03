Les 12 coups de midi du 3 mai 2026 : toujours pas d’étoile pour Aloïs, quels gains ce dimanche ?

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Les 12 coups de midi du 3 mai 2026, 6ème victoire d’Aloïs – Toujours pas d’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Aloïs est resté Maître de Midi mais il n’a signé une victoire qu’à 20 euros aujourd’hui et n’a pas pu proposer nom.











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Les 12 coups de midi du 3 mai, Pio Marmaï sur l’étoile mystérieuse

Aloïs totalise ainsi 7 620 euros de gains alors que l’étoile est dévoilée depuis plusieurs jours. Rappelons que sur cette étoile, comme annoncé depuis plusieurs semaines, c’est le visage de Pio Marmaï qui s’est dévoilé.

Côté indices : le test de grossesse faisait référence à son rôle dans « Un heureux événement », centré sur la maternité ; la clé plate évoquait son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval renvoyaient à sa participation dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappelaient le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse ; la machine à tatouer faisait écho à ses nombreux tatouages ; enfin, la palette de peinture évoquait son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+