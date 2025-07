Zone Interdite du 29 juillet : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Zone Interdite du 29 juillet 2025 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Villes mythiques et paysages grandioses : ils s’offrent le rêve américain pour les vacances ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 29 juillet : « Villes mythiques et paysages grandioses : ils s’offrent le rêve américain pour les vacances »

Des paysages à perte de vue, des villes aux noms évocateurs, des routes mythiques… Le rêve américain continue de fasciner les Français. L’an dernier, ils étaient 2,5 millions à traverser l’Atlantique pour tenter de vivre, le temps des vacances, leur propre version de ce mythe. Van lancé sur la Route 66, lever de soleil sur le Grand Canyon, petit-déjeuner à New York ou mélodie de jazz sur les rives du Mississippi… chacun cultive son cliché, son aventure.

Patricia et Marc, eux, ont patienté des années avant de concrétiser le voyage de leur vie. Dix mille euros mis de côté, un itinéraire pensé dans les moindres détails avec leurs deux filles et leur neveu : Chicago, le Grand Canyon, Yellowstone… Mais la réalité les rattrape : ces dernières années, les prix ont explosé aux États-Unis. Hôtels, essence, repas… tout a augmenté. Parviendront-ils à boucler leur périple sans dépasser leur budget ?



Publicité





D’autres, comme Laurent, ont trouvé la parade. Ce professionnel du tourisme a conçu des formules économiques à moins de 2 000 euros par personne : quinze jours pour explorer les grands parcs de l’Ouest américain, vols et hébergements compris. Son arme secrète ? Bons plans, logements malins, itinéraires futés. Pascale, assistante de direction, et Laurence ont sauté sur l’occasion. Mais quelles concessions cela implique-t-il ? Et les astuces de Laurent suffiront-elles à éviter les mauvaises surprises ?

Pour Manon et Rémi, ce road-trip a une saveur particulière : c’est un symbole. Celui d’un nouveau départ pour leur fille Clarisse, 8 ans, récemment guérie d’une longue maladie. Pour célébrer sa guérison, ses parents ont aménagé un van et pris la route avec elle, à travers le Texas et l’Arizona. Un voyage en famille comme une renaissance.

Quant à Anne, Pascal, Nathalie et Bruno, ils ont décidé de découvrir l’Amérique autrement. Amis inséparables, ils partent chaque année ensemble. Cette fois, cap sur la Floride jusqu’à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avec un défi de taille : dormir chez l’habitant. Une pratique peu répandue aux États-Unis… Leur périple de plus de 3 000 kilomètres s’annonce riche en rencontres et en rebondissements.