Vivement Dimanche du 3 mai 2026 : l’émission déprogrammée, quand Michel Drucker sera-t-il de retour ?

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Une fois encore, les fidèles de « Vivement dimanche » devront patienter. L’émission animée par Michel Drucker est en effet encore une fois déprogrammée ce dimanche, au profit d’un événement sportif.











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Après avoir déjà été bousculée par le cyclisme ces dernières semaines, la case dominicale est cette fois occupée par le rugby. France Télévisions retransmet aujourd’hui un match de la Challenge Cup, qui prend donc la place du rendez-vous habituel de fin de week-end.

Une déception pour les téléspectateurs attachés à « Vivement dimanche », mais une situation devenue fréquente en période de compétitions sportives, où les grilles sont régulièrement adaptées.

Bonne nouvelle toutefois : l’émission sera de retour dès le dimanche 10 mai. Michel Drucker accueillera pour l’occasion l’univers des Bodin’s, duo comique incontournable, pour un numéro qui s’annonce déjà riche en bonne humeur.



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Encore un peu de patience donc avant de retrouver le célèbre canapé rouge.