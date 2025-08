13h15 le samedi du 2 août : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 2 août 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro rediffusé et intitulé « Le défi de Cathy ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 2 août 2025 : le sommaire

Victime d’un accident de voiture à 29 ans, Cathy a perdu l’usage de ses jambes. Pourtant, à 53 ans, elle s’est lancé un défi aussi ambitieux qu’inspirant : parcourir plus de 1 000 kilomètres à travers le Massif central, du Morvan jusqu’à la Méditerranée, en suivant l’itinéraire mythique du VTT… à bord de son fauteuil roulant tout terrain.

Ancienne éducatrice sportive, Cathy n’a jamais renoncé à sa passion pour la nature et les défis physiques. Pour relever ce challenge, elle s’est entourée d’une équipe d’amis fidèles et s’est équipée d’un fauteuil adapté, capable d’affronter les sentiers escarpés et les obstacles imprévus.



Publicité





Mais cette aventure ne se résume pas à un exploit personnel. Tout au long de son périple, Cathy recense les difficultés rencontrées sur son chemin et collabore avec les Parcs naturels traversés, dans l’espoir de rendre ces itinéraires accessibles aux personnes en situation de handicap.

Une odyssée à la fois sportive et profondément humaine, que le magazine « 13h15 le samedi » a suivie pas à pas.