Reportages découverte du 2 août 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 2 août 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Ils font tous la foire » (rediffusion)

Chaque année, les grandes foires françaises rassemblent des centaines de milliers de visiteurs, curieux ou passionnés. Au cœur de cette effervescence, certains vivent la foire comme bien plus qu’un simple rendez-vous. Inventeurs, éleveurs, camelots… tous misent gros pendant ces quelques jours d’exposition. Pour les uns, c’est une question de chiffre d’affaires ; pour les autres, l’espoir de décrocher un titre prestigieux. Dans cet univers ultra-concurrentiel, il leur faudra faire preuve d’éloquence et garder la tête froide pour tirer leur épingle du jeu.

A 14h50 « Vide-greniers, brocantes, une passion française » (rediffusion)



La chine et la brocante sont le troisième loisir préféré des Français ! Chaque année, pas moins de 15 millions de passionnés sillonnent les brocantes et vide-greniers aux quatre coins du pays. Levés dès l’aube, ces chineurs sont en quête de la bonne affaire, de l’objet rare ou du meuble à restaurer. Mais derrière l’achat, la revente ou l’échange, se cache tout un savoir-faire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre passionnés, qui nous ont ouvert les portes de leur univers et dévoilé leurs codes… et leurs secrets.