20h30 le dimanche du 24 août 2025 : le sommaire de l’émission Laurent Delahousse

20h30 le dimanche du 24 août 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le dimanche » du 24 août 2025 : L’entretien de Tom Cruise

Tom Cruise a dévoilé en mai 2025, lors du dernier Festival de Cannes, le huitième et ultime volet de la saga culte Mission : Impossible, intitulé The Final Reckoning. Dans ce nouvel opus, son personnage, l’agent Ethan Hunt, enchaîne une fois encore les cascades spectaculaires pour tenter de sauver l’avenir de la planète.

Face à Laurent Delahousse, la star de Top Gun revient sur une carrière impressionnante, jalonnée de films devenus cultes : Risky Business, qui l’a révélé, Rain Man, Né un 4 juillet où il incarne un vétéran de guerre, mais aussi La Firme, Magnolia, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut ou encore Minority Report, réalisé par Steven Spielberg.



Au fil des décennies, il a collaboré avec les plus grands cinéastes — Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ridley Scott, Oliver Stone, Stanley Kubrick, Sydney Pollack, Brian De Palma, John Woo… — et partagé l’affiche avec des légendes comme Dustin Hoffman, Paul Newman, Robert Redford, Meryl Streep, Sean Penn, Brad Pitt, Jack Nicholson ou Demi Moore. Une filmographie qui résume à elle seule l’âge d’or d’Hollywood.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV