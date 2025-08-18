Audiences 17 août 2025 : « Un petit miracle » loin devant « Commissaire Montalbano »

Par

Audiences 17 août 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Un petit miracle », qui a intéressé 3,24 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion de la série « Commissaire Montalbano », qui a réuni 1,90 million de téléspectateurs pour 13% de pda.

Capture TF1


Audiences 17 août 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « Capital », qui a intéressé 1,44 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.

France 2 suit avec le film inédit « Youssef Salem a du succès », qui a été suivi par 1,17 million de téléspectateurs pour 7,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

