L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? Suite et fin ce soir sur M6 (18 août)

« L’amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? » au programme TV du lundi 18 août 2025 – C’est la seconde partie de la spéciale « Que sont-ils devenus ? » de « L’amour est dans le pré » qui vous attend ce lundi soir sur M6 ! A une semaine du lancement de la saison 20, Karine prend des nouvelles des agriculteurs de la saison précédente.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay sur M6+.







L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Épisode 2

Karine Le Marchand retrouve les héros de l’an dernier pour un moment empreint de nostalgie et de bonheur, où l’amitié et l’amour continuent d’écrire leur histoire…

Les agriculteurs de la saison 19 se rassemblent pour une célébration pleine d’émotion à l’occasion d’un événement très spécial : les 70 ans de Gillou, doyen emblématique de la saison, ainsi que l’anniversaire surprise de Pascal pour ses 60 ans. Ce rendez-vous chaleureux permet également à Karine Le Marchand de prendre des nouvelles de chacun, de suivre l’évolution de leurs parcours et de croiser quelques visages familiers de la saison 18, venus se joindre à la fête.

VIDÉO L’amour est dans le pré : que sont-ils devenus ? Extrait