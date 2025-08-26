Ici tout commence du 26 août : Louis dérape, le chef Laurent fait du chantage (résumé + vidéo épisode 1249 en avance)



Ici tout commence du 26 août 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1249 – Louis va mettre Claire et Olivia en mauvaise posture ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Il va frapper le chef Laurent et ce dernier va en profiter pour les faire chanter afin de récupérer le restaurant !





Ici tout commence du 26 août – résumé de l’épisode 1249

Au Double A, Stanislas recadre Enzo après les plaintes de clients et le grand mécontentement de Teyssier. Pénélope recrute Gary et Thelma pour les aider, mais leur premier service vire au fiasco. Elle les oblige à s’entraîner dès l’aube pour rattraper leurs erreurs.

De son côté, Bérénice, victime d’un black-out après une soirée arrosée, découvre que son dessert a bluffé Teyssier. Il la félicite ! Le hic, elle ne se souvient pas de ce qu’elle a rajouté alors qu’elle était ivre ! Avec Carla et Constance, elle tente de retrouver l’ingrédient secret, jusqu’à se souvenir : le cassis. Soulagée, elle reprend confiance.



Au Résonance, Olivia et Claire découvrent que Louis disait vrai et piègent le chef Laurent, qui finit par agresser Claire. Louis intervient et le frappe. Plus tard, le chef, hospitalisé, menace de dénoncer Louis s’il n’obtient pas la vente du restaurant sous 48h.

Ici tout commence du 26 août 2025 – extrait vidéo

