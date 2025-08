Demain Nous Appartient du 6 août : Marceau soupçonné, un nouveau meurtre (résumé + vidéo épisode 2003 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2003 de DNA – Marceau est arrêté et soupçonné ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais un nouveau meurtre va avoir lieu aux joutes de Sète…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 6 août 2025 – résumé de l’épisode 2003

Au commissariat, Marceau affirme avoir trouvé le masque de Bastien près d’un parc deux jours plus tôt. Il dit avoir été seul chez lui la nuit du crime. Damien confirme que le masque a bien été trouvé là. Aurore soupçonne Marceau, notamment à cause de ses accès illégaux à la fête foraine et ses pranks en ligne. Mais Lilou lui fournit un alibi : ils ont passé la nuit ensemble. Marceau est relâché.

Ludo demande des anxiolytiques à Victoire, qui refuse sans rendez-vous. Plus tard, elle assiste aux joutes où Fred affronte son coach José. Celui-ci meurt électrocuté : un taser dissimulé dans son bouclier s’est déclenché. Karim et Aurore établissent un lien avec le meurtre d’Hélène : même mise en scène, même bouton retrouvé. Un tueur en série ?



Jordan rejoint Judith à la plage. Il ment à Violette et passe une journée complice avec Judith. Pendant ce temps, Marceau tente de séduire Violette à la Paillote…

Chloé annonce à Alex vouloir voir Michaël. Camille piège sa mère Raphaëlle pour l’emmener à un pique-nique romantique organisé par Martin, qui la demande en mariage. Elle accepte. Le couple annonce vouloir déménager pour commencer une nouvelle vie avec Maud et Camille.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 août – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

