Plus Belle La Vie du 6 août 2025 : Morgane victorieuse, Laura prête au pire ! (résumé + extrait vidéo épisode 392 en avance)

Plus belle la vie du 6 août 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 392 de PBLV – Morgane va ressortir victorieuse du concours des forces spéciales Sud Est aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 août 2025 – résumé de l’épisode 392

La commandante divisionnaire débarque pour la finale du concours avec Patrick pour enquêter sur une suspicion de tricherie. Delmas, furieux, est écarté et soupçonne Patrick, qui révèle que plusieurs candidats, dont lui, ont été drogués.

Ariane informe la juge Colbert que Patrick et Florence ont été drogués. Elle découvre trois autres cas similaires, tous positifs à la MDMA. Pendant ce temps, Laura passe l’épreuve de tir. Morgane, dos tourné, ne voit pas le parcours. Laura rate une cible : Morgane l’emporte et intègre l’unité spéciale Sud Est ! Laura, déçue, demande à Delmas de repasser l’épreuve. Il refuse et la rabaisse. Elle s’éloigne, ignorante des appels de Morgane. Morgane annonce sa victoire à Steve, mais s’inquiète pour Laura. Jules les alerte : Laura est sur le toit, prête à sauter. Morgane l’en dissuade, perd l’équilibre, mais Laura la rattrape. Les deux sœurs s’enlacent, bouleversées.



Lucie refuse d’aller à la plage à cause des rumeurs sur Patrick. Léa part avec les enfants et laisse Lucie discuter avec Jean-Paul. Jean-Paul rassure Lucie : Patrick est innocent, une enquête est en cours. Elle lui reproche de la tenir à l’écart. Léa retrouve Jean-Paul, soulagée par la discussion avec Lucie. Ils se réjouissent de la solidarité dans leur famille.

Au Mistral, Luna interroge Idriss sur son sac : il finit par révéler un bikini, sans en dire plus. Luna s’éclipse, Idriss est surpris. Idriss rend visite à Luna et l’accuse de jalousie. Il tente de la faire réagir, elle le repousse, mais il insiste : elle sait où le trouver.

VIDÉO Plus belle la vie du 6 août 2025 – extrait vidéo

